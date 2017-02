Empfang mit Weisswein für britische Gäste

Am Samstag landen die ersten Passagiere des neuen SWISS-Direktflugs ab London Heathrow am Flughafen von Sitten. In Zusammenarbeit mit dem Flughafen Sitten will Valais/Wallis Promotion den britischen Schneesportfans einen authentischen Empfang ganz nach Walliser Art bereiten.

Artikel zum Thema Zermatter Heli-Taxis sorgen für rote Köpfe

Mit einem Anteil von 7,9 Prozent an den Übernachtungen im Winter 2015/16 ist Grossbritannien der zweitwichtigste Auslandsmarkt für den Wintertourismus im Wallis. Vor allem in den Destinationen Zermatt, Verbier und Saas-Fee ist der Marktanteil hoch.

«Wir möchten das Wallis als Referenzregion für den Wintersport positionieren – gerade auch in Märkten wie Grossbritannien. Die SWISS-Flüge helfen uns da natürlich sehr und haben eine wichtige Signalwirkung,» sagt Marcelline Kuonen, Leiterin Marktmanagement bei Valais/Wallis Promotion.

SWISS bietet diesjährig erstmals Direktflüge von London nach Sitten an. Die Anreise aus der britischen in die Walliser Hauptstadt wird damit um mehrere Stunden verkürzt. Die drei Verbindungen ab dem Flughafen London Heathrow sind für den 4., 11. und 18. Februar geplant. Die Rückflüge erfolgen an den Samstagen vom 11., 18. und 25. Februar. Wie Martin Apsel-von zur Gathen, Head of Network Management bei Swiss International Air Lines, erklärt, sei dieses Angebot sehr positiv aufgenommen worden.

Damit den britischen Gästen nicht nur die höchstgelegenen Skigebiete der Alpen, sondern auch die Walliser Gastfreundschaft in bester Erinnerung bleibt, bietet ihnen Valais/Wallis Promotion in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Sitten mit einem gemeinsam eingerichteten Welcome Desk einen echten Walliser Empfang – Weisswein, eine Walliser Zwischenverpflegung und die wichtigsten Informationen über den Walliser Winter inklusive.

pd/map

02. Februar 2017, 15:36

Artikel teilen