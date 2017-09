«Wallis produziert nicht nur guten Wein...»

Die Swiss MountainBrass am grossen Winzerfest in Döttigen auf der Bühne Foto: zvg

Die Swiss MountainBrass vertritt den Kanton Wallis an diesem Wochenende am grossen Winzerfest im aargauischen Döttigen. Nach zwei Konzerten am Samstag folgt am Sonntag die Teilnahme am Grossen Winzerumzug.

Das Winzerfest in Döttingen ist eines der grössten seiner Art in der Deutschschweiz. Zum grossen Winzerumzug vom Sonntag werden rund 40'000 Zuschauer erwartet.

Für die Swiss MountainBrass ist dies zugleich der Abschluss einer an Höhepunkten reichen Saison. «Das eidgenössische Jodlerfest in Brig, das Basel Tattoo am Rheinknie und jetzt das Winzerfest in Döttingen», so Präsident Elias Borter. «Drei absolute Höhepunkte in einem Jahr».

Die Swiss MountainBrass hat in diesem Jahr die grossen Paraden in der Schweiz gespielt. Und die Vorstandsmitglieder Nathalie Bregy-Schaller und Alexandra Schmid-Werlen ergänzen: «Wir wollen der restlichen Schweiz zeigen, dass das Wallis nicht nur guten Wein, sondern auch coolen Sound produziert.»

Für die Swiss MountainBrass sind die ausserkantonalen Auftritte eine Bereicherung, aber stets auch eine Vermarktung des eigenen Tourismuskantons Wallis. Nach den grossen Paraden 2017 folgen im nächsten Jahr wieder mehrere Auftritte im Oberwallis. Ziel bleibe, einen jährlich wiederkehrenden Powerbrass-Event im Rhonetal zu veranstalten, so Tourmanager Stefan Steiner.

pd/map

30. September 2017, 15:18

