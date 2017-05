Swissmint lanciert silberne Jodlermünze

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint lanciert zwei neue Sondermünzen. Rechtzeitig zum Eidgenössischen Jodlerfest in Brig-Glis erscheint eine silberne Jodlermünze. Thema der zweiten Silbermünze ist der älteste Schaufelraddampfer der Schweiz, die «Uri».

Aus Anlass des Eidgenössischen Jodelfestes, welches vom 22. bis 25. Juni 2017 in Brig-Glis stattfindet, gibt Swissmint eine 20-Franken-Jodlermünze aus Silber heraus. Diese wurde vom Walliser Grafiker Gabriel Giger gestaltet.

Das Jodellied, das mittlerweile zwei-, drei- und vierstimmig gepflegt und meistens von einem Schwyzerörgeli begleitet wird, ist die Lieblingsgattung der Verbandsjodler. Diese haben sich 1910 im Eidgenössischen Jodlerverband (EJV) zusammengeschlossen und stellen sich jedes Jahr in regionalen und kantonalen Wettkämpfen sowie alle drei Jahre an einem Eidgenössischen Jodlerfest den Juroren. Dem EJV gehören neben Jodelchören und Einzeljodlern auch Alphornbläser und Fahnenschwinger an.

Die «Uri», ältester Raddampfer der Schweiz und ältestes Schiff der SGV-Flotte (Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees) hatte 1901 ihre Jungfernfahrt. Seither hat sie weit über zwei Millionen Kilometer zurückgelegt. Zu Ehren dieses schwimmenden Denkmals gibt die Swissmint die erste Sondermünze ihrer dreiteiligen Serie «Schweizer Dampfschiffe» heraus. Die 20-Franken-Silbermünze wurde vom Marinemaler Ueli Colombi entworfen.

Die neuen Sonderprägungen sind ab 4. Mai 2017 in limitierter Auflage unter www.swissmintshop.ch sowie bei einzelnen Münzhändlern und Banken erhältlich.

