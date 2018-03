Gewerkschafter unterstützen behinderte Kinder

Anlässlich der Generalversammlung vom 9. März übereichte die Syna-Sektion Gesundheitswesen der Stiftung Sonne für behinderte Kinder einen Betrag von 2000 Franken.

Nebst den ordentlichen Traktanden waren an dieser gut besuchten Generalversammlung die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen sowie das 20-jährige Jubiläum der Syna Hauptthemen.

Gesamtarbeitsvertrag Gesundheitswesen Wallis

Für die Syna Mitglieder im Gesundheitswesen wäre ein Gesamtarbeitsvertrag für alle Bereiche des Gesundheitswesens äusserst wichtig, heisst es in der Mitteilung der Syna. Über diese Anliegen habe man seit mehreren Jahren diskutiert. Nun wäre es an der Zeit, dass ein einheitlicher Gesamtarbeitsvertrag die Bedingungen vor allem in den Bereichen Altersheime, Spitäler und SMZ regeln würde. Viele Arbeitnehmerinnen wechselten im Laufe des Berufslebens von einem zum anderen Bereich. Somit wären einheitliche Arbeitsbedingungen, wie sie zum Beispiel beim GNW bestehen, für alle von grossem Nutzen. Die Syna-Mitglieder verlangten, dass Gespräche für einen einheitlichen Gesamtarbeitsvertrag geführt werden.

20 Jahre Syna

Die Syna-Sektion Gesundheitswesen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Sei man bei der Gründung der Syna vor 20 Jahren noch eine relativ kleine Sektion gewesen, ist die Sektion Gesundheitswesen heute mit über 400 Mitglieder eine der grösseren Syna Sektionen im Oberwallis. Erfreulich sei, dass die Sektion jährlich wächse und so auch ihren Anteil zum Wachstum der Syna Region Oberwallis beiträge, schreibt Syna. Mit Stolz könne man auf die Erfolge der vergangen 20 Jahre zurückblicken.

Spende für Stiftung Sonne für behinderte Kinder

Mit Freude konnten die Verantwortlichen der Syna-Sektion Gesundheitswesen Kalbermatten Carmen von der Stiftung „Sonne für behinderte Kinder“ einen Geldbetrag von 2‘000 Franken überreichen.

Die Stiftung unterstützt und fördert die Ferien- und Freizeitgestaltung behinderter Kinder und deren Angehörigen. Diese gemeinnützige Institution leistet vorbildliche und wertvolle Arbeit und die Sektion Gesundheitswesen freut sich, dass sie mit einer Spende diese Arbeit unterstützen kann.

13. März 2018, 16:05

