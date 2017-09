Tischfussball-Schweiz zu Gast in Brig

In der Briger Simplonhalle wurde am Samstag der erste Spieltag der diesjährigen Tablesoccer League ausgetragen. Über 20 Mannschaften und rund 200 Spieler nahmen am Turnier teil. Der zweite Spieltag, gleichbedeutend mit den Finalspielen, steht am 2. Dezember in Sempach an.

Gastgeber des ersten Spieltages der Tablesoccer League war der Walliser Tischfussball Verein (WTFV). Dieser konnte über 20 Mannschaften aus der gesamten Schweiz in der Briger Simplonhalle begrüssen. Insgesamt sechs Vorrundenspiele standen auf dem Programm. Für die rund 200 Spieler galt es, ihrem Klub eine möglichst gute Ausgangslage für die Finalspiele anlässlich des zweiten Spieltages am 2. Dezember in Sempach zu verschaffen.

Eine Frage der mentalen Stärke

Was macht die Faszination des «Töggelen» aus? WTFV-Präsident Silvan Zuber erklärt: «Es ist stets Bewegung im Spiel. Du musst immer wieder neue Lösungen finden.» Neben Technik sei insbesondere mentale Stärke gefragt. Dies betont auch ein Spieler des Tischfussballvereins Luzern: «Ob Sieg oder Niederlage: Vieles entscheidet sich im Kopf.»

msu

30. September 2017, 21:00

