Täsch muss sich von der Post verabschieden

Die Postfiliale in Täsch schliesst ab Juni ihre Türen. Im örtlichen Tourismusbüro wird dafür eine Agentur eröffnet.

Ab dem 26. Juni werden die Dienstleistungen der Post in Täsch im Tourismusbüro abgewickelt. «Die Nutzung der Filiale Täsch stagniert seit Jahren auf einem tiefen Niveau. Trotz teilweiser Steigerung in den letzten Jahren reicht die Nachfrage nach wie vor bei weitem nicht aus, um die Filiale weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können», heisst es in einer Mitteilung.

Auch die Gemeinde scheint mit der Umwandlung in eine Agentur zufrieden zu sein: «Ziel war es, Alternativlösungen zu prüfen und das weitere Vorgehen im Einvernehmen mit allen Beteiligten zu klären. Der Gemeinderat bedauert die Veränderung im Postangebot sehr, erachtet das Angebot einer Filiale im Tourismusbüro Täsch jedoch als akzeptable Lösung.»

Bis zur Eröffnung der Post am neuen Standort können die Kunden das Angebot in der Filiale Täsch unverändert nutzen.

pd/noa

04. Mai 2017, 09:53

