Täter nach bewaffnetem Raubüberfall geschnappt

Am Freitagmorgen wurde auf einen Kiosk in Fully ein bewaffneter Raubüberfall verübt. Der Täter konnte verhaftet werden.

Laut Polizeiangaben hat ein bewaffneter Unbekannter am Freitagmorgen gegen 8.00 Uhr einen Kiosk in Fully betreten. Er bedrohte die Kioskbetreiberin mit einer Faustfeuerwaffe und zwang sie zu Herausgabe des Kasseninhalts. Anschliessend ergriff der Täter die Flucht.

In Zusammenarbeit mit den Gemeindepolizeien Unterwallis erstellte die Kantonspolizei unverzüglich ein umfangreiches Fahndungsdispositiv in der Region. Gleichzeitig hätten die von der Walliser Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft paralell getätigten Ermittlungen zur Verhaftung des mutmasslichen Täters geführt, meldet die Kapo in einer Mitteilung.

Der Täter wurde in Untersuchungshaft gesetzt. Beim Verhafteten könnte es sich um einen ausländischen Staatsangehörigen handeln, so die Kantonspolizei Wallis.

Da in letzter Zeit vermehrt Raubüberfälle in der Region verübt wurden, erhöhte die Kantonspolizei ihre Polizeipräsenz um weitere Delikte zu verhindern und aufzuklären. Diese Anstrengungen hätten heute Früchte getragen.

14. Juli 2017, 13:22

