29 Betriebe schweizweit mussten verzeigt werden

Im Jahr 2016 hat die Schweizer Weinhandelskontrolle SWK insgesamt 1512 Weinhandelsbetriebe kontrolliert. Bei der grossen Mehrzahl der Betriebe ergaben sich entweder keine Beanstandungen oder es waren nur kleine Unzulänglichkeiten zu bemängeln. In 29 Betrieben wurden schwerer wiegende Verstösse festgestellt.

Von 1512 Kontrollen gab es bei 491 Betrieben keine Beanstandungen. Bei 565 Betrieben waren entweder eine oder mehrere Bemerkungen wegen nicht schwer wiegenden Unzulänglichkeiten erforderlich. Meistens mussten Verbesserungen zur Rückverfolgbarkeit der Produkte und administrative Anpassungen zur Vereinfachung der Kontrolle eingefordert werden. Es wurde 427 Betriebe erstmals kontrolliert. Wiederum wurde festgestellt, dass bei rund 80 Prozent den Verantwortlichen die ihnen obliegenden Pflichten erläutert werden mussten.

Im Berichtsjahr wurden von der SWK zudem 29 Betriebe bei den zuständigen Kantonsbehörden verzeigt. Im Jahr zuvor waren es 21. «Nebst falschen Etiketten sind auch im Kontrolljahr 2016 unerlaubte Weinverschnitte und falsche Zusammenlegungen die Hauptgründe, welche zu einer Verzeigung geführt haben», so Philippe Hunziker, Geschäftsführer der Weinhandelskontrolle. Auch in diesem Berichtsjahr wurden die 344 Geschäftsaufgaben durch 405 Neuzugänge bei weitem kompensiert. Am Ende des Berichtsjahres waren 3553 (Vorjahr 3485) Betriebe registriert.

pd/map

17. Mai 2017, 12:42

Artikel teilen