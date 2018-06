Tag der offenen Tür beim Samariterverein Stalden

Samariter | Erste Hilfe an die Bevölkerung bringen

Die Mitglieder des Samaritervereins Stalden haben der Bevölkerung am Samstag anlässlich eines Tags der offenen Tür ihre Arbeit näher gebracht. An verschiedenen Posten konnten die Besucher auch gleich selbst mit anpacken.

Zusätzlich bot man den Interessierten an verschiedenen Ständen einen Einblick in die Arbeit der Partnerorganisationen. Ein Höhepunkt stellte dabei die Besichtigung des Rettungshubschraubers der Air Zermatt dar. Auch die Regionalgruppe Wallis des Vereins für Such- und Rettungshunde Redog zeigte mit ihren Tieren ihr Können.

Schliesslich wurde während zwei Demonstrationen von der Feuerwehr Stalden in Zusammenarbeit mit der Sanität Oberwallis ein Brand im Schulhaus mit verletzten Personen simuliert. Anschliessend konnte das Einsatzmaterial der Feuerwehr und die Ausstattung einer Ambulanz besichtig werden.

pd / pan

10. Juni 2018, 07:00

