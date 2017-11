Soldatenmutter und «Rex» begeistern das Publikum

Erinnerungen der Soldatenmutter Else Fischer. Vorleserin Nicole Rittiner und «Rex» erinnern an damals. Foto: zvg

Die Idee des Ecomuseums Simplon zur Durchführung der Museumsnacht am Samstagabend in Gondo hat ihr Ziel erreicht. Im voll besetzten Plenarsaal wurde die Geschichte der Soldatenmutter Else Fischer nacherzählt.

Artikel zum Thema Viel Publikum bei erster Museumsnacht im Ecomuseum

Der Stockalpterturm bot die ideale Kulisse, in die Welt vor hundert Jahren einzutauchen, spielte sich das Geschehen von damals doch auch im Dorf Gondo und in Zwischbergen ab. Der Abend war der Soldatenmutter Else Fischer gewidmet, die während dem 1. Weltkrieg an gut tausend Tagen im Fort Gondo Dienst geleistet hat. Ihre Aufgabe bestand im Führen der Gaststube für die Soldaten in der Festung, die zu dieser Zeit ausgebaut wurde. Else Fischer hat ihre Erlebnisse in einem Büchlein niedergeschrieben.

Anlässlich der Museumsnacht wurden Auszüge aus dieser Schrift vorgelesen. Die junge Vorleserin war eingekleidet wie damals das «Tanteli», wie es von Soldaten liebevoll genannt wurde, und begleitet von einem Labrador in Erinnerung an deren seinerzeitigen Begleiter «Rex». Die Lesung wurde mit Photos illustriert und ebenso ertönte Musik aus jener Zeit auch ab Grammophon. Mit der Anschaffung eines Grammophons hat die Soldatenmutter besondere Freude bereitet. Die Besucher zeigten sich ob des Themas und ob der originellen Darbietung begeistert.

pd / pmo

12. November 2017, 16:38

Artikel teilen