«Taste of Zermatt» an Kitchen-Party lanciert

Nirgends in der Schweiz ist die Konzentration an Spitzenköchen so gross wie in Zermatt. Foto: David Bumann

«Taste of Zermatt» heisst die neue Dachmarke, unter der sich bestehende und neue kulinarische Veranstaltungen, die in Zermatt stattfinden, zusammenschliessen. Die Dachmarke wurde im Rahmen der Kitchen-Party von vergangenem Freitag lanciert.

18 Zermatter Restaurants vereinen zusammen 255 Gault-Millau-Punkte und drei Michelin-Sterne. Nirgends sonst in der Schweiz trifft man auf eine solch hohe Konzentration an Spitzenköchen. Neu vereinen sich mehrere kulinarische Veranstaltungen unter der Dachmarke «Taste of Zermatt» - mit dem Ziel, die Gastronomie in Zermatt zu pflegen.

Spitzengastronomie vereint sich

Am vergangenen Freitag, 17. August, erlebten die Besucher der ausverkauften Kitchen-Party im «Mont Cervin Palace» sowie im «Grand Hotel Zermatterhof» die leidenschaftliche Küche aus Zermatt. An 19 Stationen bereiteten Küchenchefs saisonale und regionale Köstlichkeiten vor den Augen der Besucher zu und servierten sie zusammen mit Spitzenweinen aus dem Wallis.

Die Kitchen-Party sei der ideale Moment, um «Taste of Zermatt» zu lancieren, so Hotelier und Mitbegründer Daniel F. Lauber in seiner Ansprache. «Zermatt ist eine Hochburg des kulinarischen Genusses. ‚Taste of Zermatt’ will das Gute aus Zermatt leben und pflegen», und er wies auf das Ziel der neuen Dachmarke hin: «Mit ‚Taste of Zermatt’ vereint sich die Zermatter Spitzengastronomie, um Geniesser mit kulinarischen Events zu begeistern.»

Während des ganzen Jahres

Mit der Kitchen-Party, dem Gondelfrühstück, Fondue am Seil und der kulinarischen Wanderung Horugüet sind bereits mehrere hochstehende Events unter der Dachmarke vereint. «Wir arbeiten hinter den Kulissen bereits an weiteren Projekten, um während des ganzen Jahres Geniesser und solche, die es werden wollen, zu begeistern», verriet Lauber bei der Lancierung der Dachmarke.

Am Erfolg von ‚Taste of Zermatt’ arbeiten gleich mehrere Partner und Leistungsträger aus der Destination.

pd/map

21. August 2018, 08:26

