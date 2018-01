In den Vispertälern herrscht sehr grosse Lawinengefahr

In Simplon Dorf türmen sich die Schneemassen. Foto: zvg

Aufgrund der ergiebigen Neuschneemengen herrscht im Simplongebiet, in der Region Zermatt und im Saastal derzeit mit Stufe 5 die höchste Lawinengefahrenstufe. Am Montag gingen in den Vispertälern bereits mittlere und grosse Lawinen nieder.

Die höchste Gefahrenstufe (sehr grosse Lawinengefahr) besteht derzeit in Saas-Fee, dem südlichen Simplongebiet, den unteren Vispertälern und in der Region Zermatt, wie aus dem aktuellen Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hervorgeht.

Mit Neuschnee und starkem Wind sind viele grosse und mehrfach sehr grosse spontane trockene Lawinen zu erwarten. Die Lawinen können aus noch nicht vollständig entladenen Einzugsgebieten aussergewöhnlich weit vorstossen. Am Nachmittag nimmt die spontane Lawinenaktivität ab. Von Skitouren, Freeriden und Schneeschuhwanderungen abseits gesicherter Pisten wird dringend abgeraten.

Im Süden fällt oberhalb von rund 900 m bis am Mittwochvormittag noch etwas Schnee, im Tagesverlauf ist es zunehmend aufgehellt. Die Gefahr von spontanen Lawinen nimmt ab.

noa / pan

09. Januar 2018, 09:09

