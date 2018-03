Der König des Sauerkrauts

Gestern lud der FC Sitten Präsident Christian Constantin zur grossen Gala nach Martinach ein. 7500 Personen folgten dem Aufruf und liessen es sich mit Sauerkraut und einer spannenden Show gut gehen.

In diesem Jahr schlüpfte Christian Constantin in die Rolle des King of Rock'n'Roll. Verkleidet als Elvis Presley stand die FC-Sitten-Gala unter dem Motto Las Vegas. Die Show begann mit einem Video, das CC zeigte, wie er in Hangover-Manier in der amerikanischen Casino-Stadt verloren geht. Und dort nach langer Suche irgendwann als Elvis Presley wieder auftaucht. Mit einem roten Cabriolet fuhr Constantin dann in die Festhalle ein und gab bald darauf hinter dem Mikrofon einen Song zum Besten.

Danach folgte für die rund 7500 Gäste das obligate Sauerkraut-Essen, bevor weitere musikalische und komödiantische Höhepunkte folgten. Auch ein ausgedehnter Werbespot zur Olympia-Kandidatur Sion 2026 durfte dabei nicht fehlen.

Unter den Gästen befanden sich Prominente aus der Politik, aber auch aus dem Sport. So waren nicht nur Christophe Darbellay, Philippe Varone und Yannick Buttet auf der Gästeliste, sondern auch der Ex-Fussball-Profi Kubilay Türkyılmaz und Pirmin Zurbriggen.

Der Anlass ist für den Boss des FC Sitten auch ein finanzieller Erfolg. Rund 1,6 Millionen Franken Gewinn kommt Constantin und seinem Sportclub zugute. Trotz der gleichbleibenden Gästezahl zum Vorjahr darf mit mehr Gewinn gerechnet werden, denn die Ticketpreise wurden angehoben. Neu kostete ein Platz zwischen 190 und 290 Franken. Und die neugeschaffene VIP-Kategorie gab es für satte 490 Franken. Dennoch waren auch diese Plätze im Nu weg, so dass es sogar eine Warteliste von rund 1000 Personen gab.

Mehr zur FC-Sitten-Gala erfahren Sie im Walliser Bote vom 12. März 2018.

noa / mgo

11. März 2018, 09:00

Artikel teilen