Drei Auszeichnungen gehen ins Oberwallis

Eine Auszeichnung von Skiresort.de ging in die Moosalpregion. Foto: zvg

Das weltweit grösste Testportal von Skigebieten, Skiresort.de, zeichnet 2017 die besten Skigebiete weltweit sowie die besten Leistungen von Skigebieten aus. Drei Auszeichnungen gehen dabei direkt ins Oberwallis.

Das Skigebiet Hohsaas - Saas-Grund ist von Skiresort.de als eines von 13 Skigebieten bis 40 Kilometer Pisten ausgezeichnet worden. Im Test erreichten diese Skigebiete mit mindestens 3,8 von 5 möglichen Sternen insgesamt eine Topbewertung. In der Kategorie «Umweltfreundlicher Skibetrieb» konnte die Aletsch Arena eine Auszeichnung einheimsen. Über den Sieg in der Kategorie «Bestes Bergrestaurant» kann sich das Restaurant Moosalp in Törbel freuen.

pd/map

23. Juni 2017, 15:44

