26-jähriger Camionchauffeur zwischen Tür und Chassis eingeklemmt

Unfall | Tödlicher Arbeitsunfall in Kehrichtverbrennungsanlage

Am heutigen Freitagmorgen hat sich in der Kehrichtverbrennungsanlage in Uvrier ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 26-jähriger Walliser verlor dabei sein Leben.

Ein Lastwagenchauffeur, der für eine Firma im Mittelwallis tätig war, entlud am Freitag gegen 11.00 Uhr einen Kehrrichtcamion in der Kehrrichtverbrennungsanlage UTO in Uvrier. Nach dem Entleeren begab er sich hinter das Fahrzeug, um Kehrrichtreste aus dem Aufbau zu entfernen.

Aus noch nicht geklärten Gründen schloss sich die hintere Hydrauliktür. Der Chauffeur wurde zwischen Tür und Chassis eingeklemmt. Die rasch aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 26-jährigen Walliser. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

16. Juni 2017, 17:25

