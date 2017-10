Tödlicher Arbeitsunfall in Oberwald

Am vergangenen Montag ereignete sich im Tunnel zur Wasserversorgung in Oberwald ein Arbeitsunfall. Dabei wurde ein Arbeiter tödlcih verletzt.

Bei der Tunnelbaustelle für die Wasserversorgung in Oberwald waren zwei Arbeiter im Tunnelbereich damit beschäftigt, eine Betonverschalung aufzubauen, wie die Kantonspolizei in ihrem Communiqué mitteilt. Eine daneben stehende Verschalung geriet aus noch unbekannten Gründen zu Fall, wodurch einer der beiden Arbeiter eingeklemmt wurde und tödliche Verletzungen erlitt. Der zweite Arbeiter erlitt an der Schulter eine Verletzung und wurde mit einem Helikopter der Air-Zermatt ins Spital von Visp geflogen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 58-jährigen italienischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

03. Oktober 2017, 13:04

