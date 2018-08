Tödlicher Bergunfall an der Dufourspitze

Unfall | Alpinist stürzt mehrere hundert Meter in die Tiefe

Unglück. Am Mittwochmorgen verlor ein Alpinist beim Aufstieg zur Dufourspitze sein Leben. Foto: zvg

Am Mittwoch kam ein Alpinist, der sich alleine im Aufstieg zur Dufourspitze befand, ums Leben. Die Unfallursache sowie die Identität des Verunfallten sind derzeit unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr. Demnach stürzte der Alpinist beim Aufstieg zur Dufourspitze aus bislang ungeklärten Gründen mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Der Bergsteiger konnte gemäss Kantonspolizei nur noch tot auf der Walliser Seite des Grenzgletschers geborgen werden. Die Identität des Opfers ist derzeit unklar. Der Alpinist trug keine Ausweise mit sich. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/msu

02. August 2018, 11:16

Artikel teilen