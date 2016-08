64-jähriger Holländer stürzt am Castor in die Tiefe

Heute Mittag ist es am Castor bei Zermatt zu einem tödlichen Bergunfall gekommen und damit dem sechsten innerhalb von 24 Stunden am Monte-Rosa-Massiv. Ein Alpinist, der in Begleitung von vier Bergsteigern war, stürzte beim Besteigen eines Grades in die Tiefe.

Der Unfall ereignete sich am heutigen Montag gegen 12:00 Uhr. Die Alpinisten waren laut Mitteilung der Walliser Kantonspolizei nicht angeseilt. Beim Opfer handelt es sich um einen 64-jährigen Holländer.

Die Rettungskolonne der Air Zermatt konnte nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

pd/map

29. August 2016, 16:23

