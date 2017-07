Berggänger stürzt am Klettersteig in den Tod

Ein Berggänger aus dem Kanton Waadt ist am Sonntag am Klettersteig Via Ferrata «La Farinetta» in Saillon abgestürzt und verlor dabei sein Leben. (Symbolbild) Foto: zvg

Am Sonntagabend ereignete sich in der Schlucht Salentze am Klettersteig Via Ferrata «La Farinetta» in Saillon ein tödlicher Kletterunfall.

Eine Gruppe von sechs Personen befand sich laut Polizeiangaben im dritten Teilstück (K5/D) des Klettersteigs, als aus noch nicht geklärten Gründen, die letzte Person der Gruppe, ein 37-jähriger Mann, in das Bachbett der Salentze stürzte.

Das Opfer wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers und dem Maison du sauvetage FXB geborgen und nach Sitten geflogen.

Um die genaue Unfallursache abzuklären hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Beim Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen österreichischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Kanton Waadt.

03. Juli 2017, 12:15

