Tourenskifahrer am Balmhorn von Lawine mitgerissen

Eine Schneebrettlawine, die sich am Mittwochnachmittag am Balmhorn löste, riss einen Tourenskifahrer mit. Dieser konnte nur noch tot geborgen werden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Mittwochnachmittag hat sich in unterhalb des Balmhorns bei Leukerbad eine Schneebrettlawine gelöst. In den Schneemassen verlor ein Tourenskifahrer sein Leben.

Nachdem ein 42-jähriger Tourenskifahrer und sein 36-jähriger Begleiter den Aufstieg von der Altelshütte zum Balmhorn (3'698 m ü. M.) am frühen Mittwochmorgen zurückgelegt hatten, befuhren sie daraufhin gemäss Walliser Kantonspolizei bei der Abfahrt den Südhang des Balmhorns in einem Abstand von rund 30 Meter.

In einem Couloir löste sich gegen 15 Uhr oberhalb des vorausfahrenden Berggängers ein Schneebrett und riss diesen mehrere hundert Meter den Hang hinab.

Obschon die Rettungskolonne von Leukerbad unverzüglich aufgeboten wurde, konnte der Tourenskifahrer nur noch tot geborgen werden. Beim Opfer handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zürich.

pd / pan

23. Februar 2017, 09:04

