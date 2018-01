32-jähriger Walliser stürzt 200 Meter in die Tiefe

Der Verunfallte stürzte in Bovernier in der Region Fontaine ab. Foto: zvg

Am Sonntagmorgen hat sich in Bovernier in der Region Fontaine ein tödlicher Skitourenunfall ereignet. Ein 32-jähriger Walliser hat dabei sein Leben verloren.

Ein Skitourenfahrer wollte am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr von La Poya in Richtung Génépi (2884 Meter über Meer) aufsteigen. In einem Couloir ist er aus noch ungeklärten Gründen ausgerutscht und zirka 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Drittpersonen alarmiert, konnten die aufgebotenen Spezialisten des Maison du Sauvetage FXB nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 32-jähriger Walliser.

pd/map

29. Januar 2018, 13:29

