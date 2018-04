Tödlicher Skiunfall in Zermatt

Tödlicher Sturz. Eine 79-jährige Holländerin zog sich am vergangenen Samstag auf einer Skipiste in Zermatt tödliche Verletzungen zu. Um die Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet (Symbolbild). Foto: Walliser Bote

Am vergangenen Samstag ereignete sich in Zermatt, im Gebiet «Tuftern», ein Skiunfall. Eine 79-jährige Holländerin mit Wohnsitz im Kanton Genf verlor dabei ihr Leben. Die teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, stürzte die 79-jährige Frau aus noch ungeklärten Gründen auf einer Piste im Skigebiet «Tuftern». Die Holländerin mit Wohnsitz im Kanton Genf war demnach alleine unterwegs.

Die rasch aufgebotene Rettungskolonne habe nur noch den Tod der Person feststellen können, so die Kantonspolizei weiter. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

pd/msu

11. April 2018, 16:29

