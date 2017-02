19-Jähriger stirbt bei Sturz in Gletscherspalte

Am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ereignete sich in Saas-Fee im Gebiet Mittelallalin ein Skiunfall. Ein 19-jähriger Snowboarder fiel in eine Gletscherspalte und verlor dabei sein Leben.

Ein 17-jähriger Skifahrer und ein 19-jähriger Snowboardfahrer verliessen am Samstagnachmittag die markierten Pisten in der Region Mittelallalin und fuhren auf dem Gletscher talwärts. Dabei befuhr der Snowboardfahrer gemäss Informationen der Kantonspolizei eine Schneebrücke über einem Gletscherspalt. Diese stürzte unter der Last des Snowboardfahrers ein - der Schneesportler fiel in die Spalte.

Da sein Kollege vorausgefahren war, bekam dieser den Sturz nicht mit. In der Folge hielt er Ausschau nach dem Verunfallten, fand ihn jedoch nicht und alarmierte die Pistenpatrouilleure. Der vermisste junge Mann wurde von den Rettungskräften schliesslich in einer rund 35 Meter tiefen Spalte geortet und anschliessend geborgen.

Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Snowboarders feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Solothurn.

26. Februar 2017, 20:51

