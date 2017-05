45-jähriger Walliser stirbt am Pollux

Bergunfall | Am Südwestgrat ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt

Am Freitagmorgen rutschte ein Walliser Alpinist beim Aufstieg auf den Pollux aus und stürzte auf den Schwärzegletscher ab. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Verunglückte war laut Communiqué der Kantonspolizei gemeinsam mit einem weiteren Alpinisten am Südwestgrat des 4092 Meter hohen Pollux unterwegs. Auf einer Höhe von rund 4000 Metern rutschte er kurz vor 11.00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen aus, stürzte gegen 100 Meter den Abhang hinunter und kam auf dem darunterliegenden Schwärzegletscher zum Stillstand.



Die alarmierten Rettungskräfte wurden in der Folge mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Gebiet oberhalb von Zermatt geflogen. Bei ihrem Eintreffen konnten sie allerdings nur noch den Tod des verunfallten Bergsteigers feststellen. Beim Opfer handle es sich um einen 45-jährigen Walliser, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.

pd / pmo

26. Mai 2017, 18:55

