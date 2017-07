Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Strasse von Fey (Nendaz) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer verlor dabei sein Leben.

Gemäss Angaben der Walliser Kantonspolizei fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Ardon in Richtung Fey. In einer Linkskurve verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über das Motorrad. In der Folge kam der Motorradlenker zu Fall und prallte an die Leitplanke am rechten Strassenrand.

Schwerverletzt wurde das Unfallopfer mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten eingeliefert, wo der Mann kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Beim Opfer handelt es sich um einen portugiesischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Region.

pd / pan

02. Juli 2017, 20:06

Artikel teilen