Töfffahrerin stirbt am Grimselpass

Am Sonntagmorgen ist eine Baselbieter Motorradfahrerin auf der Grimselpassstrasse tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der Walliserseite des Passes, als ein Autofahrer an einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn ausscherte, um sich vor einem Überholmanöver einen Überblick zu verschaffen.

Der 67-jährige Autofahrer lenkte sein Auto an der Steinkehre nach links über die Leitlinie auf die Gegenfahrspur, um an dem vor ihm fahrenden Fahrzeug vorbeischauen zu können, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Töfffahrerin fuhr gleichzeitig in der Gegenrichtung und prallte frontal in das Auto. Die 44-jährige Frau wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

