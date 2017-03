Gewilderte Wölfin identifiziert

Wolf | Wölfin wurde im Jahr 2014 in Augstbordregion nachgewiesen

Am 17. Februar wurde in Mayoux im Val d‘Anniviers eine tote, illegal erlegte Wölfin gefunden. Untersuchungen zeigen nun, dass es sich beim Tierkadaver um die Wölfin F16 handelt. Diese wurde seit Juni 2016 regelmässig in der Region nachgewiesen.

Artikel zum Thema Nationalrat will keine Abklärungen zu Wolfsmischlingen

Nach diesem Fund beauftragte die KORA (Verein für Raubtierökologie und Wildtiermanagement), die durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) mit dem Monitoring des Grossraubwildes beauftragt ist, das Laboratoire de biologie de la bonservation (LBC) an der Universität von Lausanne mit Untersuchungen. Die Resultate dieser Untersuchungen zeigen nun, dass es sich bei dem illegal erlegten Tier um die Wölfin F16 handelt, dies teilt der Kanton in einer Mitteilung am Freitag mit.

Die Wölfin F16 wurde im Juni 2014 zum ersten Mal in der Augstbordregion nachgewiesen. Gemäss den genetischen Analysen hielt sich F16 im Jahre 2015 in der Region von Mont-Noble auf. Zu Beginn des Jahres 2016 wurde sie erneut in der Region Augstbord festgestellt. Ab Juni 2016 wurde sie dann regelmässig zwischen dem Eringtal und dem Eifischtal nachgewiesen.

pd/noa

17. März 2017, 10:18

Artikel teilen