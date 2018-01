Evakuierte Zaniglaser können zurück in ihre Häuser

Wieder in Betrieb. Die Air Zermatt bietet Flüge von Zermatt ins Tal an. Foto: Keystone

Die Ferienorte Zermatt und Saas-Fee waren auch am Mittwoch wegen drohender Lawinen vorerst von der Aussenwelt abgeschnitten. Mit kontrollierten Lawinensprengungen wollen Einsatzkräfte die Bahnstrecke zum abgeschnittenen Zermatt wieder sicher machen.

«Die Schneemengen zwischen Zermatt und Täsch sind zu gross, um mit den normalen Schneeschleudern geräumt zu werden», sagte Barbara Truffer, Mediensprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn, am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda. Sie korrigierte damit eine erste Meldung vom Mittwoch, wonach der erste Zug ab 11.15 Uhr verkehren sollte. Das sei nicht möglich. Die Bahnstrecke bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Für eine Prognose, ob sie im Laufe des Tages eröffnet werden könne, sei es zu früh, sagte Truffer.

Noch am frühen Morgen hatte sich der Skiort zuversichtlich gezeigt, dass die Bahnstrecke wieder eröffnet werden kann. «Die zuständigen Personen arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung», teilte die Gemeinde mit. Eine weitere Luftbrücke wie am Vortag war für Mittwoch vorerst nicht geplant. Wie Zermatt Tourismus via Twitter bekannt gab, hat die Air Zermatt die Luftbrücke vor Ort wieder aufgenommen. Ein Ticket kostet pro Person 70 Franken. Es besteht auch die Möglichkeit, von Täsch nach Zermatt eingeflogen zu werden, heisst es weiter.

Evakuierungen in St. Niklaus aufgehoben

Die Verantwortlichen vom Gemeindeführungsstab führten am Mittwoch einen REKO-Flug über das Gemeindegebiet St. Niklaus durch, heisst es in einer Mitteilung aus St. Niklaus. Danach sei entschieden worden, die seit Montag bestehende Evakuation von zwei Einfamilienhäusern im Weiler «obere Stahle» in St. Niklaus aufzuheben. Der Streckenabschnitt «Birchmatten Schwiedernen» und die Zufahrtsstrasse «unnere Stahle» sollen ab 14.00 Uhr ebenfalls wieder befahrbar sein. Auch die Luftseilbahn Jungen hat den Betrieb wieder aufgenommen.

Ab Donnerstag müssen auch die Zaniglaser Kinder wieder zurück auf die Schulbank, der Schulbetrieb wird wieder aufgenommen. Zu beachten sei, dass diverse Wanderwege im Gemeindegebiet weiterhin gesperrt bleiben. Bei der Gemeindestrasse «Schwiedernen-Blattbach» werde die Sperrung ebenfalls aufrechterhalten. Die Bevölkerung wird derweil gebeten die Absperrungen und Markierungen vor Ort zu respektieren. Trotz Entspannung der Situation werden die besagten Gebiete in St. Niklaus von den verantwortlichen Lawinenspezialisten des Gemeindeführungsstabes weiterhin beobachtet.

Murgänge in Eyholz und Visperterminen

Am Montagabend war es in Eyholz im Gebiet Rohrbergstrasse zu einem Murgang gekommen. Das betroffene Gebiet wurde abgesperrt und Murgang-Schutzwände erstellt. Die Regenfälle in den letzten Tagen hatten zur Folge, dass die zwei Rückhaltebecken im Eyholzer Chy innert kurzer Zeit gefüllt wurden, worauf sich eine 20 bis 50 cm hohe Schlammlawine Richtung Wohngebiet im Lengacher bewegte. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden.

Auch zwischen Visp und Visperterminen war es am Montag zu einem Erdrutsch gekommen. Wie die Verantwortlichen am Mittwochmorgen mitteilten, wird die Strasse Visp-Visperterminen ab 12.00 Uhr wieder geöffnet sein. Zuvor waren im Bereich «Chrachilbodu» noch Räumungsarbeiten im Gang, wie Strassenmeister Martin Sarbach auf Anfrage am Dienstag erklärte.

Saastal-Strasse bleibt ebenfalls noch zu

Auch die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas Almagell ist seit 11.00 Uhr am Mittwoch wieder geöffnet. Sie ist allerdings weiterhin mit Schnee bedeckt. Noch unklar ist, wann die Strecke zwischen Stalden und dem Saastal freigegeben werden kann. Seit Mittag sind im Raum Stalden bereits die Strasse nach Törbel und der Anschluss Embd und Derfji befahrbar. Auch weiter östlich konnten inzwischen erste Sperren aufgehoben werden. Im Goms sind die Verbindung Ausserbinn-Binn und die Umfahrung Obergesteln-Geschinen wieder offen..

10. Januar 2018, 12:18

