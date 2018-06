Wer hat die schönste Tracht?

Folklore | Besucher aus der ganzen Schweiz am Briger Trachtenfest

Gruppe in der Tracht aus dem Zürcher Weinland Foto: Walliser Bote

Am Samstag nehmen die Trachtengänger das Simplonstädtchen in Beschlag. Die Schweizerische Delegiertenversammlung weckt Erinnerungen an das letztjährige Jodlerfest.

Bereits seit dem Morgen gibt es auf dem Sebastiansplatz musikalische Unterhaltung. Schyzerörgeli und Jodler bringen viel Stimmung auf und wecken Erinnerungen an das Eidgenössische Jodlerfest vom letzten Jahr. Eine Menge Trachtenfreunde aus der ganzen Schweiz lockte es nach Brig.

Zieht man am Morgen die Tracht an, weiss man: heute wird ein spezieller Tag. Trachten bedeuten Heimat, Tradition und Geselligkeit. Da sind sich die vielen Trachtendamen und Männer einig.

Die Schweizerische Delegiertenversammlung wird am Nachmittag über die Bühne gehen. Dabei wird es auch zu Wahlen im Vorstand kommen.

mgo

09. Juni 2018, 14:07

