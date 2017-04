Traktoren & Co. auf 1400 Quadratmetern

Jeweils übers Osterwochenende stellt die "Ammeter AG" in Agarn all jenes aus, was die Herzen von Landwirten und Hobbygärtnern höher schlagen lässt. Mit der Eröffnung des neuen Ausstellcenters können die Traktoren, Anhänger, Hochdruckreiniger oder Rasenmäher fortan ganzjährig kundenfreundlich präsentiert werden.

Drei Jahre hat der Umbau der ehemaligen Brillenfabrik Menrad an der Agarner Industriestrasse hin zum neuen Ausstellcenter der am gleichen Ort gelegenen "Ammeter AG" in Anspruch genommen. Nun konnte die über 1400 Quadratmeter grosse Ausstellhalle gebührend eingeweiht werden. Am Samstag mit dabei war neben dem "Duo Dünitü" auch Thomas Egger, bald-Nationalrat und Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete.

Verbunden ist die Einweihung mit der traditionellen Osterausstellung. Lesen Sie dazu im Walliser Boten von morgen Dienstag, welche Trends Geschäftsführer Othmar Kurmann bei den landwirtschaftlichen Maschinen ausmacht und wo bereits ein nächstes Ausstellcenter geplant ist.

pac

17. April 2017, 19:00

