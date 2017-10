Wasser marsch!

Feierliche Einweihung. Urs Andereggen, Amt für Strukturverbesserungen, Urban Eyer, Gemeindepräsident Ried-Brig, sowie Projektleiter Markus Heinzmann (v.l.) präsentierten am Freitag gemeinsam mit weiteren im Projekt integrierten Stellen die neue Trinkwasserversorgung auf der Wasenalp. Foto: Walliser Bote

Nach einer einjährigen Bauzeit konnte am Freitag auf der Wasenalp eine neue Trinkwasserversorgung eingeweiht werden. Die Bau- und Installationskosten der neuen Anlage betrugen rund 1,2 Millionen Franken.

Das Projekt zur Sanierung der Wasserversorgung auf der Wasenalp umfasste den Bau einer neuen Sammelstube und eines neuen Reservoirs sowie die Installation von neuen Zu- und Druckleitungen. Die neuen Anlagen und Leitungen ersetzen die Trinkwasserversorgung, welche in den 1960er-Jahren erstellt wurde. Zudem wird neu die Gesamtanlage in das bestehende Prozessleitsystem der Gemeinde Ried-Brig integriert. Somit kann in Zukunft die Überwachung und Steuerung der Anlage von der Betriebswarte im Talgrund erfolgen.

In der Sammelstube kann jederzeit Wasserqualität, Temperatur und Zuflussmenge jeder einzelnen Fassung gemessen und kontrolliert werden. Gemäss den gegenwärtig vorliegenden Angaben liefern die beiden Quellen in den Spitzenmonaten rund 600 Liter pro Minute. Das Reservoir wurde mit einem Speichervermögen von 100 Kubikmetern gebaut. Im Zweikammersystem sind je 50 Kubikmeter als Löschwasserreserve als Trinkwasser vorgesehen.

msu

06. Oktober 2017, 17:48

