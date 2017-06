Noch nie so viel Walliser Trockenfleisch produziert

615'000 Kilogramm Fleisch wurden im letzten Jahr zu Walliser Trockenfleisch verarbeitet. Das entspricht – zurückhaltend geschätzt – einem Wert von mehr als 20 Mio. Franken.

Dies zeige, wie stark, wie renommiert das Produkt sei, sagt Beat Rieder im Gespräch vor der gestrigen Generalversammlung. Der CVP-Ständerat übernahm vor einem Jahr das Präsidium der Vereinigung. Neu an seiner Seite amtet nun Patrick Wilhem als Vizepräsident.

Wilhem ist Direktor der Gabriel Fleury AG, ein traditionsreicher Betrieb der vergangenes Jahr von der Migros-Tochter Micarna übernommen worden ist. Diese Übernahme sei exemplarisch für die Branche, so Rieder. Auch die grossen «Player» im Detailhandel, die ihren Kunden Produkte aus der Region anbieten wollen, seien längst auf die hochwertigen Produkte aufmerksam geworden. Kommt hinzu, dass es Betriebe gibt, die – ähnlich wie in der Hotellerie und anderen Branchen im Wallis – Mühe bekunden, Nachfolger für die langjährigen Familienunternehmen zu finden. 36 zertifizierte Produzenten zählt die Branchenorganisation. «Die Zahl ist konstant», so Rieder.

Das Geheimnis der Walliser Trockenfleischprodukte liegt zweifelsohne in deren Qualität. Die Auflagen an die Produzenten seien höchst anspruchsvoll, die Kontrollen streng. Das Pflichtenheft wurde im letzten zudem angepasst. Die Branche sowie die Vereinigung sei «gut aufgestellt», resümiert Rieder zufrieden. Nebst Trockenfleisch umfasst die Sortenorganisation auch den Walliser Rohschinken IGP sowie den Walliser Trockenspeck IGP.

