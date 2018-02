Tschäggättä feiern Unabhängigkeit

Am Donnerstag haben sich mehr als 1000 Anhänger der Tschäggättä-Bewegung in den vier Lötschentaler Gemeinden versammelt, um den traditionellen Tschäggättä-Loif zu feiern.

Die unabhängigen Tschäggättä liefen zu Fuss von Blatten bis nach Ferden. Der Marsch dauerte knapp drei Stunden. An der Kundgebung nahmen zahlreiche junge und grosse Tschäggättä teil. Die Besucher wurden in allen vier Gemeinden mit regionalen Köstlichkeiten wie zum Beispiel den Lötschentaler Fasnachtschiächlini verwöhnt.

Am Samstag finden in Wiler die Wahlen zur schönsten Tschäggätta statt. Stimmberechtigt sind alle Anhänger und deren Sympathisanten von Klein bis Gross, die sich ab 15:00 Uhr an der Umzugsroute in Wiler aufhalten. Die Wahlresultate werden anschliessend an den Umzug in der Turnhalle bekanntgegeben. Gekürt werden die schönsten Tschäggättä, unterteilt in Kategorien Klein bis Gross, sowie die schönsten Fuigini-Gruppen.

pd/map

09. Februar 2018, 10:13

