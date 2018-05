Der Pfynwald und seine Reichtümer

Das Festival der Natur ist ein nationaler Event und findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. Mai statt. Zum vierten Mal in Folge beteiligt sich die kantonale Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft am Festival und lädt am 27. Mai zum Besuch des Tschüdanga-Geländes, einem der Schätze des Pfynwalds, ein.

Die Veranstaltung ist dieses Jahr neu zweisprachig und wird gemeinsam mit dem Naturpark Pfyn-Finges organisiert, teilt die Dienststelle mit. Auf der Route der diesjährigen Ausgabe des Festivals der Natur können gleichzeitig verschiedene Naturräume entdeckt werden: Wald, Steppe, Fluss oder Schwemmland des Rottens.

Während dem Tag finden zahlreiche Workshops statt. So stellt die Universität Bern das Projekt zur Akklimatisierung der Gelbbauchunke vor, während Biologen der A9 die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn erläutern. Die Dienststelle für Landwirtschaft (DLW) informiert die Öffentlichkeit über die Förderung der biologischen Vielfalt in den Kulturen.

Tschüdanga im Schutzgebiet des Pfynwalds befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Salgesch, Varen und Leuk. Das Festival dauert von 10.00 bis 17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

23. Mai 2018, 11:44

