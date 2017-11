Türkenbund verschenkt Geld zum Fasnachtsbeginn

Der Türkenbund öffnete am 11.11. Schatullen und Herz und beschenkte die IG Humorplatz mit 3'000 Franken. Gleichzeitig wurde die vom Oberwalliser Künstler Edelbert Bregy gestaltete Fasnachtsplakette im Chavez-Brunnen getauft.

Artikel zum Thema Startschuss in die Narrenzeit

Im Mittelpunkt der diesjährigen Fasnachtsplakette steht der Fez, also die Kopfbedeckung des Briger Türkenbunds. Unter diesem schauen der Bäjinool als Symbol der Bäjizunft und der Natischer Drachen hervor. Gestaltet wurde die Fasnachtsplakette von Edelbert W. Bregy. «Ich bin zwar in meinem Heimatdorf Turtmann bereits früh mit der Fasnacht in Verbindung gekommen», so der Künstler. «Die Fasnachtsgene tragen aber eher unsere Söhne in sich.» Die Anfrage für die Gestaltungsplakette sei für ihn eine grosse Ehre gewesen. Grossvezier Ben Tradi Medizinali alias Thomas Stefan Bregy freute sich bei der Taufe über das gelungene Werk.

«Ich würde sagen, der Fez verdeckt so langsam aber sicher den Bäjinool und den Drachen, wobei - so ehrlich muss ich sein - hierfür in Glis und Naters wohl auch andere, wenn auch unrichtige Interpretation geben wird», sagte der Grossvezier schmunzelnd. Gemeinsam mit den befreundeten Zünfte aus Glis und Naters sowie Gästen des Türkenbundes wurde die neue Fasnachtsplakette anschliessend bei Speis und Trank eingeweiht. «Ich hoffe», so Edelbert Bregy, «das viele Menschen diese Plakette mit Freude tragen und täglich daran erinnert werden, das Humor ein guter Lebenselexir ist.»

Humor war den auch gleich das Stichwort für den nächsten Höhepunkt des Abends. Die Türkenbrüder öffneten am diesjährigen Martinstag nämlich nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Schatullen. «Dank unseren alt Grossvezieren Mustaffa Jassa ben Laffa alias Fredy Gemmet und Ibn Ruda Elektra Grin alias Georg Miethig üben wir uns alljährlich in golferischer Demut», so der Grossvezier, «die spielerische Schwäche korrigieren wir dabei jeweils mit Piastern für die Herzen.» Aus diesem Grund konnte die IG Humorplatz in diesem Jahr mit einer Spende von 3'000 Franken bedacht werden.

pmo / msu

11. November 2017, 19:30

Artikel teilen