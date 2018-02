Tunnel Eyholz öffnet nach Ostern

Die Südumfahrung von Visp. Nach Vollendung des A9-Teilstücks im Raum Visp wird der Verkehr durch zwei Tunnels geführt. Der östlich gelegene Tunnel Eyholz (rechts im Bild) soll nun im April eröffnet werden, während die Bauarbeiten am Tunnel Visp noch ein paar Jahre andauern. Foto: zvg

Im Verlauf des Monats April sollen die Schranken vor den Röhren des neuen A9-Tunnels Eyholz definitiv fallen. Das genaue Datum des verspäteten Ostergeschenks wird Departementschef Jacques Melly Mitte März verkünden.

Die brennende Frage, wann genau der Tunnel Eyholz offiziell eröffnet wird, will A9-Chef Martin Hutter im Gespräch mit dem «Walliser Boten» nicht beantworten. Departementschef und Staatsratspräsident Jacques Melly werde das Datum am Tag der offenen Autobahn vom 17. März 2018 nennen. Für diesen Tag wird die Öffentlichkeit zu einem Erlebnistag mit Rahmenprogramm in den Tunnel Eyholz geladen.

Hutter lässt aber bereits durchblicken, dass die Schranken noch im Monat April fallen werden. In den Tagen nach Ostern sollte es also soweit sein: Freie Fahrt zwischen Grosshüs und Staldbach. Die Teileröffnung der Visper A9-Südumfahrung werde dann vor allem für Verkehrsteilnehmer zwischen Brig und den Vispertälern zu einer Optimierung führen, sind die Autobahnbauer überzeugt.

Während der Tunnel Eyholz kurz vor der Eröffnung steht, fällt im Nachbartunnel Visp noch einige Arbeit an. Im Moment wird dort die Nordröhre betoniert. Mehr zum Stand der Dinge gibt es in der Samstagsausgabe des «Walliser Boten» zu lesen.

pmo

16. Februar 2018, 18:05

