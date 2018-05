Turtmänner Schulkinder im Fussballfieber

In den Regenbogenfarben sagen alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse mit. Foto: zvg

Mit einem ganz besonderen Konzert haben die Schulkinder der regionalen Primarschule Turtmann unter der Leitung von Schulleiter und Dirigent Dominik Borter das Publikum begeistert. Kurz vor der Fussball-WM vermochte das Kinderkonzert das Fussballfieber in Turtmann-Unterems, Oberems und Ergisch zu wecken.

Gleich dreimal gaben die 87 Schüler der regionalen Primarschule Turtmann das Kinderkonzert «Pfoschtuschuss» zum Besten. Neben der Gemeinde Turtmann, traten sie auch in den Ortschaften Oberems und in Ergisch auf.

Abschluss des Regenbogen-Schuljahrs

«Pfoschtuschuss» bildet gemäss Mitteilung den Abschluss des sogenannten «Regenbogen-Schuljahres» in Turtmann, welches die Kinder verbinden sollte. Zum Ende des diesjährigen Schuljahres wurde sodann ein gemeinsames Projekt realisiert, bei dem alle Kinder vom ersten Kindergarten bis zur sechsten Klasse mitmachten.

Auch in den zwölf Liedern, welche vom Kinderliedermacher Andrew Bond stammen, gehe es darum, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Mit Songtexten wie « Wiär wellä fairä Sport – das sind kei leeri Wort» oder «Verlore, verspielt und verseit» habe man den Kindern aufzeigen wollen, dass es nicht nur um Sieg oder Niederlage gehe, sondern darum, gemeinsam aktiv zu sein und fair miteinander umzugehen, heisst es in einer Mitteilung zum Kinderkonzert.

Begeisterung geweckt

Das Konzert «Pfoschtuschuss» sei bei Bevölkerung auf grossen Anklang gestossen. Die 87 Schulkinder im Alter von 5 bis 13 Jahren hätten mit viel Herzblut gesungen und das Publikum überzeugt. Dirigiert wurde der bunte Chor von Schulleiter Dominik Borter, am Klavier war Vreny Minnig-Rotzer, an der Gitarre Igor Zengaffinen und am Schlagzeug Benedikt Borter.

pd / pan

25. Mai 2018, 16:53

Artikel teilen