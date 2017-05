Über 60 Extrazüge ins Wallis und ins Tessin

Für die kommenden Feiertage Auffahrt und Pfingsten stellt die SBB den Reisenden zahlreiche Zusatzzüge zur Verfügung. Über Auffahrt verkehren 29 Zusatzzüge ins Tessin und Wallis beziehungsweise wieder retour. Am Pfingstwochenende werden es gar 34 Zusatzzüge sein. Zusätzlich werden diverse Regelzüge verstärkt.

Das Angebot an Zusatzzügen über das Osterwochenende hat sich bewährt. Die SBB stellt deshalb auch für die Auffahrts- und Pfingstwochenenden zahlreiche Zusatzzüge bereit. Neben den 29 Zusatzzügen an Auffahrt und 34 Zusatzzügen an Pfingsten werden diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Einheiten verstärkt. Gesamthaft schafft die SBB damit 46'000 zusätzliche Sitzplätze über Auffahrt und 48'000 Sitzplätze an Pfingsten.

Die SBB empfiehlt, die Reise vorgängig zu planen. Sämtliche Zusatzzüge werden im Online-Fahrplan auf und in der SBB Mobile App angezeigt. Die besten Verbindungen können ab kommendem Montag zusätzlich auf www.sbb.ch/auffahrt resp. www.sbb.ch/pfingsten abgerufen werden. Weitere Informationen sind an allen Bahnschaltern sowie via Rail Service unter 0900 300 300 (CHF 1.19/Min.) erhältlich. Orientierungshilfe bieten zudem die Belegungsprognosen im Online-Fahrplan. Zusätzlich stehen den Reisenden an den betroffenen Bahnhöfen über die Feiertage Kundenbetreuer für Fragen zur Verfügung.

17. Mai 2017, 10:38

