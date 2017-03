«Überlebensexperte» San Giorgio hielt für Kanton Freiburg Vortrag

Der umstrittene «Überlebensspezialist» Piero San Giorgio, den der Walliser Staatsrat Oskar Freysinger temporär als Berater beschäftigte, hat 2014 für die Freiburger Kantonsverwaltung einen Vortrag gehalten. Das gab der Freiburger Staatsrat am Freitag bekannt.

In einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss schreibt er, San Giorgio sei vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz und Militär (ABSM) eingeladen worden, einen Vortrag zu halten. Dies zum Thema «Zusammenbruch der Wirtschaft: Szenarien und Vorbereitung».

Das ABSM bat San Giorgio vor dem Vortrag, die Überlebensmassnahmen, die in seinem Buch «Survivre à l'effondrement économique» (Überleben nach einem Zusammenbruch der Wirtschaft) vorkommen, nicht zu behandeln. Vielmehr sollte San Giorgio anlässlich eines Jahresrapports von Experten des kantonalen Führungsorgans eine «Analyse der aktuellen Situation» vornehmen.

San Giorgio sprach aber laut der staatsrätlichen Antwort «das Thema des Überlebens» trotzdem an, «allerdings nur in seinem eigenen Namen». San Giorgios Ausführungen hätten bei den rund vierzig Fachleuten zu keinen besonderen Fragen geführt, merkt der Freiburger Staatsrat an.

Danach hatte das freiburgische ABSM keinen Kontakt mehr zu San Giorgio. Es zahlte dem Referenten eine «Aufwandsentschädigung» von 300 Franken.

Freysinger hatte den Überlebensspezialisten als Berater in eine Arbeitsgruppe geholt, welche das Wallis auf Risiken von möglichen Krisen vorbereiten sollte. Nachdem bekannt geworden war, dass sich San Giorgio in einem Video abschätzig über kranke und behinderte Menschen geäussert hatte, verzichtete Freysinger auf dessen Dienste.

17. März 2017, 11:17

