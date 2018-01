Kultur | Mitwirkende für «Umbra – The Musical» gesucht

Das Creative Team von «Umbra – The Musical» sucht Mitwirkende und freut sich über die rege Teilnahme beim ersten Casting am Wochenende in Brig. Foto: zvg

Im September 2019 feiert das «Umbra – The Musical» Premiere im Visper La Poste. Am Wochenende fand in Brig ein grosses Casting statt.

Seit mehr als sechs Jahren arbeiten Emmanuel Amacker und Raban Brunner aus Eischoll bereits an ihrem Musical. «Wir wollen den Broadway ins Wallis holen», erklärt Brunner, kreativer Kopf beim Projektteam. Er war es auch, welcher die Geschichte für das Musical geschrieben hat. Im Stück steht das Dorf Umbra im Mittelpunkt, dessen Einwohner sich mit allen Mitteln gegen eine Fusion mit dem Nachbardorf wehren.

Inzwischen arbeiten die beiden jungen Initianten seit gut einem Jahr mit einem professionellen Team zusammen. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Produktion ausschliesslich mit Leuten aus der Region zu verwirklichen», so Brunner. Deshalb sucht das Creative Team Mitwirkende für das Musical. Ein erstes zweitägiges Casting fand dieses Wochenende in Brig statt, ein weiteres geht kommenden Freitag und Samstag in Visp über die Bühne. «Wir sind überrascht, wie viele Anmeldungen wir haben. Es gibt viele mutige Walliser», betont Brunner.

Mehr zum Musicalprojekt erfahren Sie im WB vom 29. Januar.

meb

27. Januar 2018, 19:21

