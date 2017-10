Bauarbeiten auf dem Streckennetz der MGB erfordern Totalsperrungen

Die Streckenabschnitte Visp–Täsch und Brig–Fiesch der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) sind zwischen dem 23. Oktober und dem 19. November aufgrund von Bautätigkeiten gesperrt. Zu kürzeren Sperrungen kommt es auch auf den Strecken Andermatt–Oberalppass und Sedrun–Disentis.

Die Sperrungen wurden bewusst in den verkehrsärmeren Herbst gelegt, in der unter anderem der Glacier Express pausiert, heisst es in einer Mitteilung der MGBahn. Die Totalsperrungen erlauben es, die laufenden Arbeiten effizient durchzuführen. Dank den durchgängigen Arbeiten lassen sich unter anderem die Baumaschinen fortwährend nutzen und müssten nicht immer wieder neu zum Einsatzort transportiert und für den Einsatz vorbereitet werden. Zudem lasse sich so die Lärmemissionen zeitlich beschränken. Die grössten Projekte sind der Neubau der Kreuzungsstation Schwiedernen im Mattertal, die Instandsetzung des Nussbaumviadukts an der Talstation Betten, der Totalumbau zwischen Lax und Fiesch sowie der Neubau der Station Nätschen oberhalb von Andermatt.

Alle für den Bahnersatz eingesetzten Busse sind gemäss den Zeiten des Zugfahrplans eingeteilt. Aushänge an den Stationen informieren zusätzlich über die Abfahrtszeiten. Allerdings lassen sich die Einhaltung des Fahrplans sowie Anschlüsse aufgrund der unvorhersehbaren Strassenverkehrslage nicht durchgehend gewährleisten. Reisenden wird empfohlen, einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen, beziehungsweise auf eine frühere Verbindung auszuweichen. Aktuelle Informationen hält der Online-Fahrplan der SBB bereit. An den betroffenen Haltestellen informieren Aushänge über die Unterbrüche und den Ersatztransport durch die Busse.

pd/noa

17. Oktober 2017, 13:18

