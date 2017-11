Zwei verletzte Personen nach Unfall in Susten

Am Freitagmittag hat sich bei der Autobahneinfahrt A9 in Susten ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden laut Polizeiangaben verletzt und mussten hospitalisiert werden.

Auf der Autobahneinfahrt A9 in Susten Richtung Gampel hat sich gemäss Polizeisprecher Markus Rieder am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, in den ein Lastwagen und ein Personenwagen involviert waren.

Der Lkw, so der Polizeisprecher weiter, war von Susten in Richtung Gampel unterwegs. Ein entgegenkommender Personenwagen, der von Gampel nach Susten fuhr, geriet bei der Autobahneinfahrt in Susten auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit dem korrekt entgegenkommenden Camion. Die beiden Insassen des Personenwagens wurden leicht verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert werden.

Aufgrund des Unfalls musste der Autobahnabschnitt während rund zwei Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Um 13.45 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben.

24. November 2017, 13:16

