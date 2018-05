Motorradfahrer bei Unfall in Sitten tödlich verletzt

Am Mittwochabend kam es auf der Hauptstrasse zwischen Vex und Sitten zu einem tragischen Unfall. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am späteren Mittwochnachmittag hat sich auf der Hauptstrasse zwischen Vex und Sitten ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer verlor dabei sein Leben.

Gemäss Polizeiangaben war ein 39-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hauptstrasse von Vex in Richtung Sitten unterwegs. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer etwa 200 Meter nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und prallte am rechten Strassenrand gegen die Leitplanken.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital Sitten eingeliefert. Dort verstarb er am späteren Abend. Beim Opfer handelt es sich gemäss Communiqué der Walliser Kantonspolizei um einen in der Region wohnhaften Schweizer.

03. Mai 2018, 10:04

