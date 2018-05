Unterdurchschnittliche Energieproduktion

Am vergangenen Freitag hat in der Konzessionsgemeinde Ferden die GV der Kraftwerk Lötschen AG stattgefunden. Die geringen Niederschlagsmengen mit entsprechend ungünstigen hydrologischen Bedingungen haben im Geschäftsjahr 2017 gemäss Präsident Michel Schwery zu einem Rückgang der Energieprodution geführt.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden in der Kraftwerkzentrale Steg total 208 GWh elektrische Energie produziert, was 1.2 Prozent unter dem Vorjahr und 4.3 Prozent unter dem Zehnjahresmittel liegt. Weiter informiert die Kraftwerk Lötschen AG, dass der Anteil der verfügbaren Winterenergie (Januar bis März sowie Oktober bis Dezember) 15 Prozent betrug, jener der Sommerenergie 85 Prozent.

Die Kraftwerk Lötschen AG zahlte rund 4.4 Millionen Franken Konzessionsabgaben an die öffentliche Hand: 60 Prozent fliessen als besondere Wasserkraftsteuer an den Kanton, 40 Prozent als Wasserzinsen an die Konzessionsgemeinden der Kraftwerk Lötschen AG. Die Kapital-, Grundstück- und Ertragssteuern an Bund, Kanton und Gemeinden betrugen im Jahr 2017 rund 921 500 Franken.

Wie Präsident Michel Schwery zitiert wird, weist die Kraftwerk Lötschen AG im Berichtsjahr 2017 keinen Gewinn aus. Somit sehe die Gesellschaft auch von der Ausrichtung einer Dividende ab.

Die Kraftwerk Lötschen AG nutzt die Wasserkraft der Lonza zur Produktion elektrischer Energie in der Zentrale in Steg.

pd / pan

28. Mai 2018, 11:31

