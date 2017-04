WWF bringt die Walliser Schule in den Garten

«Staunen und immer wieder Neues entdecken», so das Motto des WWF Schulgartens in Brig. Foto: zvg

In der diesjährigen Gartensaison findet der Schulunterricht von vier Schulklassen der Primarschule Brig acht Mal im Garten statt. Sie machen mit im Kartoffel-Gartenprojekt, das der WWF Oberwallis im Rahmen seiner Schularbeit anbietet.

«Iiiih ein weisser, dicker Wurm!» «Nein das ist ein Engerling» meint ein anderes Kind. «Was, aus dem Engerling wird ein Maikäfer?» «Ist der schlecht für meinen Garten?» So tönt es derzeit im Schulgarten auf dem Gelände von Haus Schönstatt in Brig. Im Gegensatz zu Engerlingen stehen die Regenwürmer hoch im Kurs bei den Briger Dritt- und ViertklässlerInnen.

In der ersten Lektion lernten sie bei einer Carrettenstaffette und dem Werkzeug-Mikado die verschiedenen Gartenutensilien und deren Handhabung auf spielerische Art kennen. Was Boden ist und wie sich seine Bestandteile anfühlen, erlebten sie beim Sinnesparcours in der zweiten Doppellektion. Kresse und Ringelblumen sind gesät. Feuerbohnen und Kapuzinerkresse keimen unter der Beobachtung und Betreuung der SchülerInnen in den Schulzimmern. Demnächst kommen die Hauptakteure dieser Gartensaison, die Kartoffeln, in den Boden.

«Wir haben ein wichtiges Ziel erreicht, wenn die Kinder am Ende des Sommers begeistert mit blossen Händen in der Erde wühlen», meint die zuständige Fachperson des WWF, Barbara Rehmann. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate werden die Schulkinder viele Themen direkt im Garten erlernen: Die Kartoffel steht im Zentrum – über sie werden sie alles erfahren, von Herkunft und Sorten bis über Wachstum, Vermehrung und Krankheiten. Gleichzeitig wird wissen rund um den Garten vermittelt: wie Schädlinge bekämpft werden, indem Lebensraum für Nützlinge geschaffen wird, Wässern mit Wässerwasser, Unkraut und Beikraut, Pflanzen stärken und Krankheiten vorbeugen, etc. Und am Schluss der Gartensaison möchten die jungen Gärtnerinnen und Gärtner ganz viele, schöne, feine Kartoffeln ernten.

Durch die Schularbeit vermittelt der WWF den SchülerInnen Umweltwissen auf spielerische Art. Dies geschieht in der Regel im Rahmen eines Schulbesuches im Klassenzimmer. Im Schulgarten und in den WWF-Lagern, die jeden Sommer von zahlreichen Kindern aus der ganzen Schweiz besucht werden, besteht zusätzlich die Möglichkeit, durch den Aufenthalt in der Natur, deren vielfältige Beziehungsnetze und Kreisläufe selber zu erforschen und kennenzulernen.

