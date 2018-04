Unterstand in Savièse abgebrannt

Beim Brand in Savièse entstand grosser Sachschaden. Foto: zvg

In der Nacht auf Samstag entfachte sich ein Brand in einem angebauten Unterstand eines Chalets in Savièse. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Um 1.40 Uhr bemerkte ein Nachbar, der sich auf seinem Balkon befand, Flammen die aus dem Unterstand des nahe gelegenen Chalets kamen. Das Feuer breitete sich vom Unterstand auf das Dach des zu renovierenden Chalets aus.

Die aufgebotene Feuerwehr von Savièse begab sich unverzüglich vor Ort. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung bekannt gibt, entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

pd/noa

28. April 2018, 10:23

