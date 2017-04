Unterwalliserin knipst Instagram-Foto des Jahres

Die Unterwalliserin Tiziana Vergari hat mit ihrem Schnappschuss «Same but Different» den Shorty Award für das beste Instagram-Bild abgeräumt. Dabei hat sie sich gegen Promis wie Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian und Selena Gomez durchgesetzt.

Auf dem Foto, das Tiziana Vergari alias Tizzia im März 2016 auf Instagram veröffentlich hat, sind ihre beiden in einer Umkleidekabine sitzenden Töchter zu sehen. Durch Spiegel wird der Anschein erweckt, als würden viele verschiedene Mädchen nebeneinander sitzen. Den Schnappschuss nannte die Unterwalliserin «Same but Different».

«Ich wurde neben zehn Stars mit den meisten Followers auf Instagram nominiert. Ich dachte nicht, dass ich gewinnen würde», so Vergari gegenüber der Zeitung «Le Matin». Gemeinsam mit ihren Töchtern reiste sie an die Preisverleihung in New York. Die Trophäe an sich sei aber nicht so wichtig, wie «der Enthusiasmus und die unbeschreiblichen Emotionen», die ihr Erfolg ausgelöst habe.

Die Shorty Awards zeichnen jährlich die besten Inhalte im Internet aus. Die Gewinner werden dabei von den Usern gekürt.

26. April 2017, 19:20

