Bald schon beginnt die Schweizer Messe für heimische Genüsse, der Salon Goûts et Terroirs. Er findet in diesem Jahr vom Mittwoch, 29. November bis am Sonntag, 3. Dezember im Espace Gruyère in Bulle statt. Diese Veranstaltung rund um Gaumenfreuden und die Produzenten von artisanal verarbeiteten Spezialitäten wird wiederum um die 40000 Besucher anlocken. Als Gastregion wird sich Siders mit dem Val d'Anniviers dem Publikum näher vorstellen.

Der Anlass findet ob all der gebotenen Köstlichkeiten jeweils im sehr geselligen Ambiente statt. «Wir versprechen unwiderstehliche Tage reich an Überraschungen und köstlichen Leckereien», sagte Direktorin Marie-Noëlle Pasquier am Montagmorgen in Siders an einer Pressekonferenz. Es gebe gleich mehrere Gründe, um die «Goûts et Terroirs» zu besuchen.

Staatsrat und Messe-Präsident Christophe Darbellay stellte ein paar Höhepunkte vor und nannte den Ehrengast dieser Schweizer Messe, die FAO, also die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Es habe Tradition, jeweils einen Ehrengast mit internationaler Ausstrahlung präsentieren zu können, so Darbellay. Bei der Ernährung gehe es ja um ein internationales Grundrecht.

Als Region präsentiert sich an der Messe im freiburgischen Bulle Siders und das Val d'Anniviers. Der 300 Quadratmeter grosse Stand rund um die Thematik «Talebene - Berge» verfolge das Ziel, die typischen lokalen Produkte zur Geltung zu bringen und die touristischen Aktivitäten der Region zu fördern. Die Region wird dem Publikum sowohl ihre Weine anbieten als auch währschafte Terroir-Gerichte, Traditionen zwischen Berg und Tal aufzeigen und die Besucher «mit unserer legendären Gastfreunschaft verführen», führte Julien Petit, Direktor Sierre-Anniviers Marketing, vor der Presse aus.

13. November 2017, 14:08

