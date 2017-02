Unzufriedene Zweitwohnungsbesitzer formieren sich zunehmend

Steigende Kurtaxen haben zuletzt auch im Wallis für Reibereien zwischen Zweitwohnungsbesitzern und den lokalen Promotoren gesorgt. Im Obergoms etwa sind derzeit gleich mehrere Beschwerdeverfahren am Laufen.

Zahlreiche Schweizer Tourismusregionen haben in den letzten Monaten ihre Taxen erhöht. Meist in Regionen, die mit sinkenden Gästezahlen kämpfen und nun neue Wege suchen, ihre Tourismusinfrastruktur zu finanzieren, schreibt der «SonntagsBlick». Als Beispiele sind Leukerbad, Saas-Fee und Gemeinden in Graubünden aufgeführt. Dabei seien auch für die Zweitwohnungsbesitzer die Gebühren gestiegen – zum Teil um das Vierfache. Das bleibt nicht ohne Widerstand. So haben sich laut der Zeitung inzwischen schweizweit in über 30 Tourismusorten Interessensgemeinschaften zusammengeschlossen. Diese greifen oftmals zum Rechtsweg als letztem Mittel. So zum Beispiel im Obergoms, wo eine IG gegen die neue Taxe kämpft.

Bruno Imsand aus Liestal ist Wohnungsbesitzer im Obergoms und als Aktuar in der Gommer IG der Zweitwohnungsbesitzer aktiv. «Wir wurden mit der Festlegung der neuen Taxen einfach übergangen», wird er im «SonntagsBlick» zitiert. Derzeit seien gleich zwei Beschwerdeverfahren der IG gegen die neue Tourismustaxe hängig. Eine Beschwerde ist inzwischen vor Bundesgericht, eine andere liegt bei den Gemeinden. Der Tourismusexperte Jürg Stettler (42) sieht die Zwickmühle, in der viele Destinationen stecken. «Die Einführung neuer oder die Anhebung bestehender Tourismustaxen ist heikel», erklärt Stettler im SonntagsBlick. «Sie wird nur akzeptiert, wenn die Gegenleistung für den Gast stimmt.» Laut Roberto Imoberdorf. Geschäftsführer bei Obergoms-Tourismus, stimmt diese im Goms.

Mit den höheren Gebühren will Obergoms-Tourismus rund 600'000 zusätzliche Franken einnehmen und ganz in die touristische Infrastruktur stecken. «Der Gast bekommt auch etwas für sein Geld», versichert Imoberdorf gegenüber der Zeitung. Dazu gehöre die neue Gästekarte. Anderer Meinung ist IG-Vertreter Imsand. Es sei nicht klar, was der Vorteil dieser Karte sei. Trotz der juristischen Auseinandersetzungen im Obergoms scheint man sich auch weiterhin in die Augen schauen zu können. Es wird derzeit gar eine Zusammenarbeit zwischen den lokalen Promotoren und den aufständischen Zweitwohnungsbesitzern angestrebt, wie Imsand verrät. «In Zukunft soll ein Mitglied Einsitz in den Verwaltungsrat der Tourismusorganisation nehmen.»

pmo

05. Februar 2017, 10:36

