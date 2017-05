Val d’Hérens boykottiert fehlbares Bestattungsunternehmen

Das betreffende Bestattungsunternehmen geriet vergangene Woche durch zwei fehlende Sargdeckel in die Schlagzeilen. Foto: Keystone

Die Gemeinden Evolène, Hérémence und Vex wollen nichts mehr mit dem Walliser Bestattungsunternehmen zu schaffen haben, welches vergangene Woche durch die versuchte Kremation zweier Särge ohne Deckel in die Schlagzeilen geraten ist.

Artikel zum Thema Zwei Leichen in Sitten beinahe in Särgen ohne Deckel verbrannt

Das Bestattungsamt der Gemeinde Sitten stoppte im April eine Einäscherung von zwei Leichnamen, da die Särge ohne Deckel angeliefert worden waren, berichtete «Le Nouvelliste» vergangene Woche.

Die Bestatter behaupteten, dass die Familien gewünscht hätten, die Sargdeckel in Gedenken an die Verstorbenen behalten zu dürfen. Auf Nachfrage des Bestattungsamtes hin, erwiesen sich diese Angaben jedoch als Ausrede. Erst daraufhin wurden die Deckel ordnungsgemäss geliefert und verschraubt.

Das Fass zum Überlaufen gebracht

Erste Gemeinden haben nun laut «lenouvelliste.ch» Konsequenzen aus diesem Vorfall gezogen: Im Val d’Hérens ist das betreffende Bestattungsunternehmen nicht mehr willkommen. Pater Vincent Lafargue hat eine entsprechende Meldung an die Gemeinden gemacht. Darin untersagt er dem Bestattungsunternehmen, auf dem Gebiet der Gemeinden Evolène, Hérémence und Vex tätig zu werden.

Der Skandal um die fehlenden Sargdeckel sei nicht der einzige Grund dafür, habe das Fass aber zum Überlaufen gebracht. Ebenfalls unzufrieden sei man mit dem Verhalten, welches die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens gegenüber Gemeindepersonal, Verstorbenen und Trauerfamilien an den Tag lege: Schlecht zurecht gemachte Leichname werden erwähnt sowie Angehörige, die durch Mitarbeiter des Unternehmens schreiend zur Eile angetrieben wurden. Bereits vor zwei Monaten ist das Unternehmen zudem in die Schlagzeilen geraten, als es in Martinach zwei Leichname verwechselt hatte.

sda/map

01. Mai 2017, 19:22

Artikel teilen